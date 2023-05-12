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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Не в реанимации, но под капельницей»: в «Барселоне» рассказали о финансовом положении клуба

12 Мая 2023 • 07:22 Комментировать

Футбольный функционер Эдуард Ромеу, который занимает пост вице-президента каталонской «Барселоны», поведал о нынешнем финансовом положении «сине-гранатовых».

«Барселона» не в реанимации, но по-прежнему под капельницей. Но мы движемся к лучшему. Нужно несколько лет, и все нормализуется. Сделаем это. Мы были активны на трансферном рынке. Сейчас у «Барселоны» более конкурентная команда, это доказывают результаты», - передает слова Ромеу газета Marca.

После 33 туров чемпионата Испании каталонский гранд набрал 82 балла и занимает первое место в турнирной таблице. «Барса» опережает идущий вторым «Атлетико» на 13 очков.

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Барселона
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