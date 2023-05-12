Тебас назвал будущего обладателя «Золотого мяча» из «Реала»

Бразильский форвард Винисиус Жуниор, выступающий за мадридский «Реал», может в будущем стать обладателем «Золотого мяча». Таким мнением поделился президент Ла Лиги Хавьер Тебас.

«Винисиус сейчас является одним из лучших футболистов мира. Меня удивило, что его нет в списке номинантов на «Золотой мяч». Жуниор входит в число 3-4 лучших игроков мира. Думаю, он в будущем выиграет эту награду», - передает слова Хавьера газета Marca.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании 22-летний бразилец принял участие в 30 поединках. Винисиус отметился десятью забитыми мячами и девятью результативными передачами.