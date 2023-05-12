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Чемпионат Испании. Ла Лига

Агуэро: «Для «Реала» важна только Лига чемпионов, в чемпионате они неузнаваемы»

12 Мая 2023 • 05:15 Комментировать

«Барселона» близка к чемпионскому титулу в Испании, и Серхио Агуэро, бывший игрок «Барселоны», считает это не столько заслугой «Барсы», сколько результатом не самой убедительной игры «Реала». Агуэро считает, что для мадридского клуба важна только Лига чемпионов.

- У меня ощущение, что для «Реала» важна только Лига чемпионов, они там играют, а когда выступают в чемпионате, я спрашиваю себя - что они делают? Невероятно, как преображается эта команда во время Лиги чемпионов, - цитирует слова бывшего аргентинского нападающего итальянское новостное агентство ITASportPress.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Барселона Серхио Агуэро
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