Агуэро: «Для «Реала» важна только Лига чемпионов, в чемпионате они неузнаваемы»

«Барселона» близка к чемпионскому титулу в Испании, и Серхио Агуэро, бывший игрок «Барселоны», считает это не столько заслугой «Барсы», сколько результатом не самой убедительной игры «Реала». Агуэро считает, что для мадридского клуба важна только Лига чемпионов.

- У меня ощущение, что для «Реала» важна только Лига чемпионов, они там играют, а когда выступают в чемпионате, я спрашиваю себя - что они делают? Невероятно, как преображается эта команда во время Лиги чемпионов, - цитирует слова бывшего аргентинского нападающего итальянское новостное агентство ITASportPress.