Женская «Барселона» потеряла первые очки в сезоне - в 28-м туре

Выиграв все без исключения первые двадцать семь матчей в сезоне испанского чемпионата, женская «Барселона» впервые оступилась, сыграв вничью с «Севильей». Два недобранных очка стали первыми потерями женской команды «Барселоны», которая досрочно стала чемпионом Испании и вышла в финал женской Лиги чемпионов.

До конца сезона «Барселоне» предстоит сыграть еще два матча в рамках чемпионата, против «Атлетика» и мадридского «Реала». А финальный матч Лиги чемпионов состоится третьего июня, в нем «Барса» сразится с немками из «Вольфсбурга», это случится в нидерландском Эйндховене.