Эн-Несири – второй среди представителей Ла Лиги по голам в 2023 году

Нападающий «Севильи» Юссеф Эн-Несири едва не принёс своей команде победу над «Ювентусом».

Марокканец открыл счёт в сегодняшнем полуфинальном матче Лиги Европы, прошедшем в Турине, отличившись на 26-й минуте. Встреча завершилась со счётом 1:1. По информации Opta, Эн-Несири забил свой 16-й гол во всех турнирах с начала 2023 года – второй показатель среди всех представителей Ла Лиги за обозначенный период. Выше в рейтинге располагается Карим Бензема из мадридского «Реала», поразивший ворота соперников 21 раз в нынешнем году.

Ответный матч «Севильи» против «Ювентуса» состоится в следующий четверг.