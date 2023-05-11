«Барселона» рассчитывает подписать летом качественного футболиста в центр поля, ведь Серхио Бускетс покидает клуб, о чём уже было объявлено. Как сообщает TodoFichajes, главный тренер каталонской команды Хави хотел бы видеть в составе Мартина Субименди из «Реала Сосьедад». Именно этот игрок для рулевого «сине-гранатовых» является кандидатом номер один.

Отмечается, что для выкупа Субименди «Барселоне» придётся заплатить 60 миллионов евро – именно такая сумма прописана в действующем контракте 24-летнего полузащитника.

Ранее сам Мартин Субименди заявил, что покидать «Реал Сосьедад» он не собирается. Словом, осуществить этот трансфер «Барселоне» будет сложно.