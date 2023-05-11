Ближайшим летом «Реал» рассчитывает заполучить нападающего Килиана Мбаппе. Многие ожидали, что форвард переедет на «Сантьяго Бернабеу» в прошлом году, но тогда он решил продлить контракт с «ПСЖ». Теперь же есть информация о нежелании Мбаппе оставаться в Париже на следующий сезон.

Между тем, журналистам TodoFichajes стали известны прямо-таки невероятные требования, которые выдвигает «Реалу» «ПСЖ». Парижане готовы отпустить Мбаппе в Мадрид, если они получат 150 миллионов евро. Но это ещё не всё. Помимо солидной суммы, парижане хотят в придачу Винисиуса Жуниора.

Отмечается, что «Реал» считает Винисиуса неприкасаемым, поэтому такое предложение клуб не примет. В Мадриде спокойны, ведь время играет в пользу «сливочных» из-за желания Мбаппе сменить клуб.