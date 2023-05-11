Ракитич: «Когда возвращался в «Севилью», попросил агента не говорить это моей супруге»

Хорватский футболист Иван Ракитич рассказал о том, как он возвращался в «Севилью» после выступлений в «Барселоне», по его словам, он попросил агента не говорить об этом его супруге - хотел сделать сюрприз. Дело в том, что Ракитич выступал за «Севилью» еще и до того, как перейти в «Барселону», для него и его супруги Ракель речь идет о возвращении в, фактически, родной город.

- Когда я собрался вернуться в Севилью, попросил агента не говорить об этом супруге. Знаю, как для нее это важно. Ее семья очень привязана к Севилье. Когда супруге было 15 лет, умер ее дедушка, и он сказал перед смертью «заберите все, оставьте только часы «Севильи» на руке». Это показывает, как местные дорожат городом, - цитирует слова Ракитича итальянское новостное агентство ITASportPress.