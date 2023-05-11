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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» сделала заявление после информации о штрафе для клуба официально

11 Мая 2023 • 16:58 Комментировать (1)

«Барселона» опубликовала на страницах своего официального сайта заявление. Оно касается информации из прессы о штрафе для каталонского клуба. «Сине-гранатовые» сделали замечания и потребовали уточнения информации.

«Клуб прошёл проверку за 2015/2016 и 2017/2018 финансовые годы, она завершилась в июле 2021 года. Налоговая служба не применяла санкции по нарушениям, указанным в статье. Санкции, которые описаны, были обжалованы и касались другого вопроса, а именно налога на выплаты агентам игроков», - говорится в заявлении.

«Барселона» указывает на то, что в 2023 году она выиграла апелляцию, и штрафы по налогам были отменены. Клуб надеется на успех и в деле по агентским выплатам. 

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Барселона
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Комментарии (1)
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ингерман
11 Мая 2023 в 17:23
ай скора шмеци вернеца в радную пищеру.. акунеца в старое грязнае тряпье пустец слезу но выйти оттудава ужо не см0гец сгинув в ентай памойке наусегда.. .. паскорея бы уж.. А-ха-ха ха! )))
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