«Барселону» наказали огромным штрафом

Каталонская «Барселона» была наказана серьезным штрафом из-за нарушений в выплатах футболистам. Как сообщает El Confidencial, с «сине-гранатовых» взыскали 15,7 миллиона евро.

Нарушения связаны с тем, что «Барса» не раскрыла цену предоставления игрокам автомобилей Audi в аренду и не обозначила стоимость чартерных рейсов.

Кроме того, в ходе расследования было выявлено, что каталонцы неправильно учли размер компенсации Арде Турану и Алексу Сонгу.

После 33 туров чемпионата Испании «Барселона» набрала 82 балла и занимает первое место в турнирной таблице. Каталонцы опережают идущий вторым «Атлетико» на 13 очков.