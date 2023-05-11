4 клуба претендуют на Бускетса

Хавбек каталонской «Барселоны» Серхио Бускетс покинет «сине-гранатовых» по завершении нынешнего сезона. Об этом 10 мая отрапортовала пресс-служба клуба.

В трансфере опытного испанского полузащитника заинтересованы четыре клуба. Предложить сотрудничество Бускетсу готовы «Интер Майами», «Аль-Наср», «Аль-Шабаб» и «Аль-Хиляль».

Серхио – воспитанник академии «Барселоны». За первую команду полузащитник выступает с 2008 года. Его контракт с «сине-гранатовыми» истекает в конце следующего месяца.

В нынешнем сезоне Ла Лиги Бускетс сыграл 27 матчей, в которых отметился четырьмя голами. Также полузащитник получил пять желтых карточек и одну красную карточку.