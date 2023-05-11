Альба трогательно простился с Бускетсом

Фланговый защитник каталонской «Барселоны» Жорди Альба попрощался одноклубником Серхио Бускетсом, который покинет «сине-гранатовых» по завершении нынешнего сезона.

«Друг мой, я очень горжусь тем, что играл вместе с тобой за одну команду. Рад, что у меня есть такой товарищ, как ты. Я и мои близкие очень любим тебя. Желаем всего тебе самого лучшего», - оставил сообщение защитник в своих социальных сетях.

Бускетс выступает за «Барселону» с 2008 года. Серхио покинет каталонский гранд по истечении срока трудового договора.

В текущем сезоне полузащитник провел 27 матчей в Ла Лиге, отметившись четырьмя забитыми мячами.