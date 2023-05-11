Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Лопетеги: «Бускетс – лучший полузащитник в истории испанского футбола»

11 Мая 2023 • 10:41 Комментировать

Экс-наставник мадридского «Реала» и сборной Испании Хулен Лопетеги, который сейчас занимает пост главного тренера «Вулверхэмптона», высказался о полузащитнике Серхио Бускетсе. Хавбек покинет каталонскую «Барселону» по завершении сезона.

«Серхио – уникальный футболист. У него достаточно высокий игровой интеллект. Для меня Бускетс является лучшим полузащитником в истории испанского футбола», - передает слова специалиста El Larguero.

Срок действующего контракта Бускетс с каталонским грандом истекает в конце июня текущего года. Ожидается, что полузащитник продолжит карьеру в чемпионате Саудовской Аравии.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Серхио Бускетс
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 11 Мая
11:17 · Германия. Бундеслига
Адейеми намекнул на желание играть за «Барселону»
10:59 · Испания. Ла Лига
Хави скоро сообщит Фати, что игрок не входит в его планы на следующий сезон
10:42 · Англия. Премьер-лига
Президент «Атлетико» Сересо: «Я не знаю, что произойдёт с Фелишем летом»
10:41 · Испания. Ла Лига
Лопетеги: «Бускетс – лучший полузащитник в истории испанского футбола»
09:05 · Испания. Ла Лига
Глеб отреагировал на уход Бускетса из «Барселоны»
10 Мая
20:30 · Испания. Ла Лига
Реакция Модрича на уход Бускетса из «Барселоны» 2
20:25 · Германия. Бундеслига
Названа сумма вероятного трансфера Беллингема в «Реал» 1
20:13 · Испания. Ла Лига
Одриосола может сменить «Реал» на другой клуб Ла Лиги
18:44 · Англия. Премьер-лига
Три суперклуба поборются за полузащитника сборной Бразилии, цена может превысить 100 млн евро
18:28 · Испания. Ла Лига
Субименди заявил, что счастлив в своём клубе
18:22 · Германия. Бундеслига
«Реал» нашёл замену Карвахалю в «Баварии»
17:57 · Англия. Премьер-лига
Влахович выбрал между «Реалом», «Арсеналом» и «Баварией» 2
17:49 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола хочет увидеть Месси в «Барселоне»
16:44 · Англия. Премьер-лига
«Астон Вилла» всерьёз нацелилась на игрока «Реала»
16:06 · Испания. Ла Лига
Приоритет Асенсио – продлить контракт с «Реалом»
Все новости
Рекомендуем