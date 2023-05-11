Лопетеги: «Бускетс – лучший полузащитник в истории испанского футбола»

Экс-наставник мадридского «Реала» и сборной Испании Хулен Лопетеги, который сейчас занимает пост главного тренера «Вулверхэмптона», высказался о полузащитнике Серхио Бускетсе. Хавбек покинет каталонскую «Барселону» по завершении сезона.

«Серхио – уникальный футболист. У него достаточно высокий игровой интеллект. Для меня Бускетс является лучшим полузащитником в истории испанского футбола», - передает слова специалиста El Larguero.

Срок действующего контракта Бускетс с каталонским грандом истекает в конце июня текущего года. Ожидается, что полузащитник продолжит карьеру в чемпионате Саудовской Аравии.