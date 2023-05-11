Глеб отреагировал на уход Бускетса из «Барселоны»

Экс-футболист лондонского «Арсенала» и «Барселоны» Александр Глеб отреагировал на уход полузащитника Серхио Бускетса из каталонского клуба. Хавбек покинет «сине-гранатовых» по завершении сезона-2022/2023.

«Для «Барселоны» он сделал очень многое, стал звездой. Если не считать Хави и Иньесту, то можем считать его лучшим опорным полузащитником за последние лет 10-20. Очень грамотно, зрелищно вел игру», - приводит слова Александра издание Metaratings.ru.

Накануне «сине-гранатовые» объявили об уходе Бускетса в конце сезона.

Серхио выступает за «Барселону» с 2008 года. Ожидается, что хавбек продолжит карьеру в Саудовской Аравии.