Реакция Модрича на уход Бускетса из «Барселоны»

В среду было объявлено о том, что полузащитник Серхио Бускетс покинет «Барселону» в статусе свободного агента по завершению нынешнего сезона. На решение Бускетса об уходе из каталонского клуба отреагировал хавбек «Реала» Лука Модрич.

«Один из лучших полузащитников, против которых я играл. Это было удовольствие», - написал Модрич под фото с Бускетсом в социальных сетях.

За «Барселону» Серхио Бускетс провёл 719 официальных матчей. В них 34-летний полузащитник записал на свой счёт 18 голов и 45 результативных передач на партнёров.

Отметим, что слухи связывают Бускетса с переходом в саудовский «Аль-Хиляль».