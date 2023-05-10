Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Реакция Модрича на уход Бускетса из «Барселоны»

10 Мая 2023 • 20:30 Комментировать (1)

В среду было объявлено о том, что полузащитник Серхио Бускетс покинет «Барселону» в статусе свободного агента по завершению нынешнего сезона. На решение Бускетса об уходе из каталонского клуба отреагировал хавбек «Реала» Лука Модрич.

«Один из лучших полузащитников, против которых я играл. Это было удовольствие», - написал Модрич под фото с Бускетсом в социальных сетях.

За «Барселону» Серхио Бускетс провёл 719 официальных матчей. В них 34-летний полузащитник записал на свой счёт 18 голов и 45 результативных передач на партнёров.  

Отметим, что слухи связывают Бускетса с переходом в саудовский «Аль-Хиляль».

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Барселона Лука Модрич Серхио Бускетс
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
NOBODY
10 Мая 2023 в 20:33
неправильный перевод... - "один из худших игроков, против которых я играл, смотреть на его актерскую игру лишь было в удовольствие..," )))))))))))))
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 10 Мая
20:30 · Испания. Ла Лига
Реакция Модрича на уход Бускетса из «Барселоны» 1
20:25 · Германия. Бундеслига
Названа сумма вероятного трансфера Беллингема в «Реал»
20:13 · Испания. Ла Лига
Одриосола может сменить «Реал» на другой клуб Ла Лиги
18:44 · Англия. Премьер-лига
Три суперклуба поборются за полузащитника сборной Бразилии, цена может превысить 100 млн евро
18:28 · Испания. Ла Лига
Субименди заявил, что счастлив в своём клубе
18:22 · Германия. Бундеслига
«Реал» нашёл замену Карвахалю в «Баварии»
17:57 · Англия. Премьер-лига
Влахович выбрал между «Реалом», «Арсеналом» и «Баварией»
17:49 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола хочет увидеть Месси в «Барселоне»
16:44 · Англия. Премьер-лига
«Астон Вилла» всерьёз нацелилась на игрока «Реала»
16:06 · Испания. Ла Лига
Приоритет Асенсио – продлить контракт с «Реалом»
15:34 · Испания. Ла Лига
Альбиоль продлил контракт с «Вильярреалом»
15:08 · Германия. Бундеслига
Жереми Фримпонг попал в сферу интересов «Барселоны»
14:57 · Испания. Ла Лига
Азар, Вальехо и Мариано Диас могут выйти в основе «Реала» на матч с «Хетафе» 1
14:15 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола: «Мы прибавим в ответном матче с «Реалом», задумка изначально была такой» 9
14:03 · Испания. Ла Лига
Пау Торрес интересен «Барселоне»
Все новости
Рекомендуем