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Чемпионат Испании. Ла Лига

Одриосола может сменить «Реал» на другой клуб Ла Лиги

10 Мая 2023 • 20:13 Комментировать

Защитник Альваро Одриосола покинет «Реал» в летнее межсезонье. Как сообщает TodoFichajes, 27-летний футболист с высокой долей вероятности пополнит состав «Атлетика» из Бильбао.

Отмечается, что баски «охотились» за Одриосолой в предыдущих трансферных окнах, однако игрок оставался в мадридском гранде. Теперь сделка всё же должна быть оформлена.

По данным источника, сумма трансфера может приблизиться к 10 миллионам евро. В таком случае для «Реала» это будет шикарная сделка, ведь портал transfermarkt оценивает Одриосолу в 5 миллионов евро, а действующий контракт игрока рассчитан до средин 2024 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Атлетик Бильбао Альваро Одриосола трансферы футбола - лето 2023
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