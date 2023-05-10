Одриосола может сменить «Реал» на другой клуб Ла Лиги

Защитник Альваро Одриосола покинет «Реал» в летнее межсезонье. Как сообщает TodoFichajes, 27-летний футболист с высокой долей вероятности пополнит состав «Атлетика» из Бильбао.

Отмечается, что баски «охотились» за Одриосолой в предыдущих трансферных окнах, однако игрок оставался в мадридском гранде. Теперь сделка всё же должна быть оформлена.

По данным источника, сумма трансфера может приблизиться к 10 миллионам евро. В таком случае для «Реала» это будет шикарная сделка, ведь портал transfermarkt оценивает Одриосолу в 5 миллионов евро, а действующий контракт игрока рассчитан до средин 2024 года.