Субименди заявил, что счастлив в своём клубе

Полузащитник испанского «Реала Сосьедад» Мартин Субименди дал понять, что счастлив в своём клубе и никуда не собирается уходить. Так игрок отреагировал на недавние слухи о том, что за ним следят два европейских топ-клуба – лондонский «Арсенал» и «Барселона».

«Никогда не планировал покидать «Реал Сосьедад» — я всегда так говорю. Я люблю жизнь здесь, дома, я так счастлив здесь», - цитирует игрока Marca.

Ранее сообщалось, что «канониры» даже отправили наблюдать за игроком баскского клуба своих скаутов.

Субименди 24 года, Transfermarkt оценивает стоимость уроженца Испании в 40 млн евро. В текущем сезоне на его счету 39 игр за свой клуб во всех турнирах, в которых он отметился голом и тремя голевыми передачами.