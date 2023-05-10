Бускетс: «Это мой последний сезон в «Барселоне»

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс высказался о скором уходе из каталонского клуба. Игрок покинет «сине-гранатовых» по завершении нынешнего сезона.

«Это мой последний сезон в «Барселоне». Всегда мечтал играть за эту команду, поэтому даже представить не мог, что проведу здесь 15 сезонов. Хочу поблагодарить всех, кто сделал это возможным», - передает слова футболиста пресс-служба «сине-гранатовых».

Бускетс является воспитанником академии «Барселоны». За первую команду он выступает с 2008 года. Вместе с «сине-гранатовыми» Серхио восемь раз становился чемпионом Испании, а также трижды выигрывал Лигу чемпионов.