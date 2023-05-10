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Чемпионат Испании. Ла Лига

Бускетс: «Это мой последний сезон в «Барселоне»

10 Мая 2023 • 13:08 Комментировать

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс высказался о скором уходе из каталонского клуба. Игрок покинет «сине-гранатовых» по завершении нынешнего сезона.

«Это мой последний сезон в «Барселоне». Всегда мечтал играть за эту команду, поэтому даже представить не мог, что проведу здесь 15 сезонов. Хочу поблагодарить всех, кто сделал это возможным», - передает слова футболиста пресс-служба «сине-гранатовых».

Бускетс является воспитанником академии «Барселоны». За первую команду он выступает с 2008 года. Вместе с «сине-гранатовыми» Серхио восемь раз становился чемпионом Испании, а также трижды выигрывал Лигу чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Серхио Бускетс
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