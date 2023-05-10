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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» готовится объявить об уходе важного игрока

10 Мая 2023 • 07:29 Комментировать

Опорный полузащитник Серхио Бускетс уходит из каталонской «Барселоны». Как сообщает посредством социальных сетей инсайдер Фабрицио Романо, в ближайшее время «сине-гранатовые» официально объявят об уходе старожила команды.

Среди вариантов продолжения карьеры Бускетса называется чемпионат Саудовской Аравии, где интерес к нему проявляет «Аль-Хиляль». Также у Серхио есть предложения из МЛС.

Бускетс покинет «Барселону» на правах свободного агента. Контракт полузащитника с «Барселоной» истекает по завершении нынешнего сезона.

В текущем сезоне Ла Лиги полузащитник сыграл 27 матчей, в которых отметился четырьмя голевыми передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Серхио Бускетс
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