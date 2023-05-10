Свое 40-летие Алвес встретил в тюрьме

Дани Алвес отметил свое 40-летие - но день рождения, как водится, оказался грустным праздником, ведь встретить его пришлось в тюрьме. Журналистам удалось пообщаться с другим заключенным, который поведал малоприятные детали из нынешней жизни бразильца.

- В камерах сидят малообразованные люди, которые часто кричат в его адрес «насильник». Чаще всего он смотрит телевизор. Он подавлен, хотя и запрашивает порой привилегии. Но ему дают такую же еду, что и нам - такую же баланду, - цитирует слова сокамерника бывшего латераля итальянское новостное агентство ITASportPress.