Похоже, Серхио Бускетс действительно покинет «Барселону» по завершению нынешнего сезона. Главный тренер команды Хави хотел сохранить опытного полузащитника в своих рядах, однако Бускетс принял другое решение.

Как сообщает Marca, внутри команды Бускетс уже сообщил о своём решении сменить клубную прописку.

В последние дни Серхио Бускетса слухи активно связывают с саудовским «Аль-Хилялем», где может оказаться и Лионель Месси. Бускетс перейдёт в новый клуб на правах свободного агента, ведь его действующий контракт с «Барселоной» рассчитан до конца июня.

За первую команду «Барселоны» Бускетс провёл 719 матчей, в которых забил 18 голов и отдал 45 голевых передач.