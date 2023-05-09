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Чемпионат Испании. Ла Лига

Бускетс сообщил команде, что уходит из «Барселоны» слухи

09 Мая 2023 • 18:59 Комментировать

Похоже, Серхио Бускетс действительно покинет «Барселону» по завершению нынешнего сезона. Главный тренер команды Хави хотел сохранить опытного полузащитника в своих рядах, однако Бускетс принял другое решение.

Как сообщает Marca, внутри команды Бускетс уже сообщил о своём решении сменить клубную прописку.

В последние дни Серхио Бускетса слухи активно связывают с саудовским «Аль-Хилялем», где может оказаться и Лионель Месси. Бускетс перейдёт в новый клуб на правах свободного агента, ведь его действующий контракт с «Барселоной» рассчитан до конца июня.

За первую команду «Барселоны» Бускетс провёл 719 матчей, в которых забил 18 голов и отдал 45 голевых передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Серхио Бускетс
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