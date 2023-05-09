«Барселона» посредством своего официального сайта объявила о продлении контракта с голкипером. 24-летний Иньяки Пенья поставил подписи под трудовым соглашением, которое рассчитано до конца июня 2026 года.

В новом контракте Пеньи прописана опция выкупа в размере 400 миллионов евро.

Иньяки Пенья является воспитанником академии «Барселоны». На «Камп Ноу» вратарь проводит всю карьеру, кроме второй части сезона 2021/2022. Тогда Пенья выступал на правах аренды за «Галатасарай».

Всего за первую команду «Барселоны» Пенья провёл три матча. В них голкипер пропустил пять мячей.