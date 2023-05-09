Месси ждёт сигнала от «Барселоны»

Трансферная сага с Лионелем Месси в главной роли только разгорается. Слухи активно связывают звёздного аргентинца с «Аль-Хилялем» - саудовцы готовы платить Месси огромные деньги.

По данным L’Equipe, окружение Месси дало устное согласие «Аль-Хилялю» на переход. Тем не менее, никакие документы между сторонами не подписаны. 35-летний футболист предпочитает дождаться окончания сезона, прежде чем принять какое-то решение.

Отмечается, что Месси ещё не отказался от идеи с возвращением в «Барселону». Футболист хочет подождать и выяснить, есть ли у каталонцев средства на его подписание. Словом, Лео ждёт сигнала от «сине-гранатовых».

Действующий контракт связывает Лионеля Месси с «ПСЖ» до конца июня.

Информация о Месси в Саудовской Аравии неправдива – инсайдер