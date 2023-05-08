Обвиняемого в изнасиловании Дани Алвеса притесняют другие заключенные

Обвиняемого в изнасиловании экс-футболиста каталонской «Барселоны» и сборной Бразилии Дани Алвеса притесняют другие заключённые, об этом сообщает издание Marca.

По данным источника, бразилец находится в подавленном настроении и старается не выходить на прогулку, он старается выходить на свежий воздух только для того, чтобы поиграть в футбол. Также отмечается, что Алвес резко потерял в весе.

Напомним, что в январе стало известно о том, что Алвес, который в то время принадлежал мексиканскому «Пумасу», был задержан по делу о сексуальных домогательствах к девушке в туалете одного из испанских баров во время новогодних праздников. Ему грозит от 4 до 12 лет лишения свободы.