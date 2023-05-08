Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Обвиняемого в изнасиловании Дани Алвеса притесняют другие заключенные

08 Мая 2023 • 23:49 Комментировать

Обвиняемого в изнасиловании экс-футболиста каталонской «Барселоны» и сборной Бразилии Дани Алвеса притесняют другие заключённые, об этом сообщает издание Marca.

По данным источника, бразилец находится в подавленном настроении и старается не выходить на прогулку, он старается выходить на свежий воздух только для того, чтобы поиграть в футбол. Также отмечается, что Алвес резко потерял в весе.

Напомним, что в январе стало известно о том, что Алвес, который в то время принадлежал мексиканскому «Пумасу», был задержан по делу о сексуальных домогательствах к девушке в туалете одного из испанских баров во время новогодних праздников. Ему грозит от 4 до 12 лет лишения свободы. 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Дани Алвес
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
08 Мая
23:49 · Испания. Ла Лига
Обвиняемого в изнасиловании Дани Алвеса притесняют другие заключенные
18:47 · Испания. Ла Лига
Кроос высказался о новом контракте с «Реалом»
18:44 · Испания. Ла Лига
Инсайдер прояснил ситуацию Месси
18:11 · Испания. Ла Лига
Симеоне высказался о своём будущем
17:12 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» уверена, что бесплатно заберёт Гюндогана у «Манчестер Сити»
16:40 · Испания. Ла Лига
Модрич очень скоро продлит контракт с «Реалом»
15:16 · Испания. Ла Лига
Дом звезды «Реала» ограбили во время финала Кубка Испании
15:09 · Англия. Премьер-лига
«Реал» нацелился на защитника из АПЛ 1
13:52 · Испания. Ла Лига
Азар может завершить карьеру в 33 года 1
13:40 · Испания. Ла Лига
Вместе с Месси: В «Аль-Хиляль» перейдёт ещё один топ-игрок
13:24 · Испания. Ла Лига
Ливакович может перейти в испанский клуб
12:41 · Англия. Премьер-лига
Овермарс: «Моё сердце мертво на 45%» 3
10:36 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» подготовил предложение игроку «Барселоны»
10:12 · Испания. Ла Лига
Трансфер Месси в «Барселону» может поспособствовать уходу Рафиньи
09:57 · Англия. Премьер-лига
Гюндоган в ближайшие недели объявит о своём решении
Все новости
Рекомендуем