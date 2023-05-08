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Анчелотти выбрал звёздного новичка для «Реала»

08 Мая 2023 • 20:18 Комментировать (2)

Трансферное лето не за горами, и клубы уже сейчас активно к нему готовятся. Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рассчитывает привести в клуб звёздного полузащитника из «ПСЖ» - Марко Верратти. Об этом рассказывает TodoFichaes со ссылкой на близкие к «сливочным» источники.

Также приводится информация издания L'Equipe – Верратти якобы недоволен атмосферой в «ПСЖ». В настоящий момент раздевалка парижан напоминает пороховую бочку. При этом отмечается, что трансфер Марко Верратти «Реалу» осуществить будет непросто.

Специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают Марко Верратти в 50 миллионов евро. Действующий контракт 30-летнего полузащитника рассчитан до конца июня 2026 года.

«Реал» озвучил решение по будущему Анчелотти

«Аль-Хиляль» собирает звёзд - вместе с Месси перейти в клуб может ещё один игрок «ПСЖ»

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти ПСЖ Марко Верратти
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Комментарии (2)
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InterSan
08 Мая 2023 в 20:49
Как-то очередным Азаром пахнет .....
NOBODY
08 Мая 2023 в 20:26
что за очередной бред...
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