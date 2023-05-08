Анчелотти выбрал звёздного новичка для «Реала»

Трансферное лето не за горами, и клубы уже сейчас активно к нему готовятся. Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рассчитывает привести в клуб звёздного полузащитника из «ПСЖ» - Марко Верратти. Об этом рассказывает TodoFichaes со ссылкой на близкие к «сливочным» источники.

Также приводится информация издания L'Equipe – Верратти якобы недоволен атмосферой в «ПСЖ». В настоящий момент раздевалка парижан напоминает пороховую бочку. При этом отмечается, что трансфер Марко Верратти «Реалу» осуществить будет непросто.

Специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают Марко Верратти в 50 миллионов евро. Действующий контракт 30-летнего полузащитника рассчитан до конца июня 2026 года.

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