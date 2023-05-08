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Чемпионат Испании. Ла Лига

Кроос высказался о новом контракте с «Реалом»

08 Мая 2023 • 18:47 Комментировать

Полузащитник «Реала» Тони Кроос в ходе общения с журналистами ответил на вопрос о своём новом контракте.

«Все переговоры по моему контракту идут очень хорошо. Всё ясно, и мне не о чем говорить», - слова Крооса приводит в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

По данным Романо, Кроос уже подписал контракт с «Реалом», который действует до конца июня 2024 года. В обозримом будущем мадридский клуб объявит о продлении соглашения с Тони официально.

Ближайший матч «Реал» проведёт во вторник, 9 мая, – против «Манчестер Сити» в полуфинале Лиги чемпионов на своём поле.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Тони Кроос
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