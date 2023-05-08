Инсайдер прояснил ситуацию Месси

В последние дни в прессе появляется очень много информации о будущем Лионеля Месси. Сообщалось даже о том, то аргентинец уже принял решение о переходе в «Аль-Хиляль». Ситуацию прояснил авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

По данным Романо, которыми он поделился в социальных сетях, Месси хочет выиграть чемпионат Франции, а уже затем оценивать свои варианты. В настоящий момент никаких решений 35-летний аргентинец не принимал.

Отмечается, что предложение от «Аль-Хиляля» с зарплатой в 400 миллионов евро поступило ещё в апреле, но пока ничего не согласовано. Что касается «Барселоны», то возвращение на «Камп Ноу» будет непростым, учитывая финансовое положение клуба.

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