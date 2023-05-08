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Модрич очень скоро продлит контракт с «Реалом»

08 Мая 2023 • 16:40 Комментировать

Полузащитник Лука Модрич очень скоро продлит контракт с «Реалом». Все документы уже готовы для подписания, о чём в социальных сетях рассказывает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

Новый контракт Модрича с «Реалом» будет рассчитан до конца сезона 2023/2024.

Лука Модрич оказался в «Реале» в конце 2012 года после трансфера из «Тоттенхэма». С тех пор хорват провёл за мадридцев 481 матч, в которых записал на свой счёт 37 голов и 77 результативных передач на партнёров.

Ближайший матч «Реал» проведёт 9 мая – против «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов на своём поле.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Лука Модрич
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