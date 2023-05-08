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Чемпионат Испании. Ла Лига

Дом звезды «Реала» ограбили во время финала Кубка Испании

08 Мая 2023 • 15:16 Комментировать

Во время субботнего финала Кубка Испании был ограблен дом форварда «Реала» Родриго. Национальная полиция ищет преступников, о чём рассказывает EFE. На текущий момент информации о размере ущерба нет.

Напомним, что «Реал» в финале Кубка Испании обыграл «Осасуну» со счётом 2:1. Именно Родриго стал главным героем встречи, оформив дубль.

В доме Родриго проживает со своими родителями. Во время финального матча они тоже находились на стадионе.

В сезоне 2022/2023 Родриго провёл за «Реал» 51 официальный матч. На счету 22-летнего бразильца 16 голов и 11 голевых передач на партнёров.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Родриго
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