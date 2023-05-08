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Чемпионат Испании. Ла Лига

Азар может завершить карьеру в 33 года

08 Мая 2023 • 13:52 Комментировать (1)

Эден Азар всерьёз обдумывает вариант с завершением карьеры после истечения срока действующего контракта с «Реалом». Бельгийский вингер ранее подтвердил своё намерение остаться в мадридском клубе на следующий сезон – его трудовой договор истекает посреди 2024 года. Тогда же, в 33 года, Азар может повесить бутсы на гвоздь, пишет Relevo.

По данным источника, Азар чувствует, что уже показал свой максимум в футболе. Он хотел бы завершить карьеру именно в «Реале», за который мечтал играть с детства.

В то же время отмечается, что с окружением Азара связывались клубы из США и арабских стран, но конкретных предложений пока не было.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Эден Азар
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Комментарии (1)
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ivan_petrenko95
08 Мая 2023 в 14:03
за который мечтал играть, но так и не поиграл, хотя провел там 3 года.
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