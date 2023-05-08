Азар может завершить карьеру в 33 года

Эден Азар всерьёз обдумывает вариант с завершением карьеры после истечения срока действующего контракта с «Реалом». Бельгийский вингер ранее подтвердил своё намерение остаться в мадридском клубе на следующий сезон – его трудовой договор истекает посреди 2024 года. Тогда же, в 33 года, Азар может повесить бутсы на гвоздь, пишет Relevo.

По данным источника, Азар чувствует, что уже показал свой максимум в футболе. Он хотел бы завершить карьеру именно в «Реале», за который мечтал играть с детства.

В то же время отмечается, что с окружением Азара связывались клубы из США и арабских стран, но конкретных предложений пока не было.