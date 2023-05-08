Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Вместе с Месси: В «Аль-Хиляль» перейдёт ещё один топ-игрок

08 Мая 2023 • 13:40 Комментировать

Всё идёт к тому, что Лионель Месси продолжит карьеру в Саудовской Аравии. Новым клубом аргентинца должен стать «Аль-Хиляль» - об этом рассказывают сразу несколько источников.

Как сообщает El Chiringuito, в «Аль-Хиляль» перейдёт ещё один топ-футболист. Речь идёт о полузащитнике Серхио Бускетсе, чей действующий контракт с «Барселоной» истекает в последний день июня. По данным источника, 34-летний испанец подпишет двухлетний трудовой договор с «Аль-Хилялем».

Отмечается, что перебраться в «Аль-Хиляль» может и защитник Жорди Альба, если он согласится пойти на расторжение контракта с «Барселоной».

В «ПСЖ» приняли решение по будущему Месси

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Лионель Месси Серхио Бускетс Жорди Альба аль-хиляль трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 08 Мая
15:09 · Англия. Премьер-лига
«Реал» нацелился на защитника из АПЛ
13:52 · Испания. Ла Лига
Азар может завершить карьеру в 33 года 1
13:40 · Испания. Ла Лига
Вместе с Месси: В «Аль-Хиляль» перейдёт ещё один топ-игрок
13:24 · Испания. Ла Лига
Ливакович может перейти в испанский клуб
12:41 · Англия. Премьер-лига
Овермарс: «Моё сердце мертво на 45%» 1
10:36 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» подготовил предложение игроку «Барселоны»
10:12 · Испания. Ла Лига
Трансфер Месси в «Барселону» может поспособствовать уходу Рафиньи
09:57 · Англия. Премьер-лига
Гюндоган в ближайшие недели объявит о своём решении
08:09 · Англия. Премьер-лига
Обамеянг выбрал себе новый клуб
07 Мая
22:59 · Англия. Премьер-лига
Фати-«волк»: «Барселона» решила отпустить игрока в «Вулверхэмптон»
17:52 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» сохраняет интерес к форварду «Барселоны» Фати 1
16:50 · Испания. Ла Лига
Начо высказался о своём будущем в «Реале»
14:46 · Англия. Премьер-лига
Агент защитника «Манчестер Сити» приехал на переговоры с «Барселоной» 2
14:34 · Испания. Ла Лига
Асенсио ответил на вопрос о своём будущем
14:05 · Россия. Премьер-лига
В «Севилье» отреагировали на информацию об интересе к Александру Коваленко
Все новости
Рекомендуем