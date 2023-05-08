Вместе с Месси: В «Аль-Хиляль» перейдёт ещё один топ-игрок

Всё идёт к тому, что Лионель Месси продолжит карьеру в Саудовской Аравии. Новым клубом аргентинца должен стать «Аль-Хиляль» - об этом рассказывают сразу несколько источников.

Как сообщает El Chiringuito, в «Аль-Хиляль» перейдёт ещё один топ-футболист. Речь идёт о полузащитнике Серхио Бускетсе, чей действующий контракт с «Барселоной» истекает в последний день июня. По данным источника, 34-летний испанец подпишет двухлетний трудовой договор с «Аль-Хилялем».

Отмечается, что перебраться в «Аль-Хиляль» может и защитник Жорди Альба, если он согласится пойти на расторжение контракта с «Барселоной».

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