«Реал» озвучил решение по будущему Анчелотти

В последние недели и месяцы в прессе то и дело появлялась информация о возможном уходе Карло Анчелотти с должности главного тренера «Реала» ближайшим летом. Впрочем, итальянский специалист продолжит работать в клубе в следующем сезоне. Как сообщает в социальных сетях журналист Рамон Альварес де Мон, «сливочные» озвучили своё решение Анчелотти ещё две недели назад.

Действующий контракт Карло Анчелотти с «Реалом» рассчитан до средины 2024 года. Итальянец не раз говорил о желании продолжить работу с командой.

«Реал» на выходных завоевал Кубок Испании. Теперь команда готовится к первому полуфиналу Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».