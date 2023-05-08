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Чемпионат Испании. Ла Лига

Ливакович может перейти в испанский клуб

08 Мая 2023 • 13:24 Комментировать

Хорватский голкипер Доминик Ливакович, который выступает на родине за загребское «Динамо», может сменить клубную прописку в летнее транферное окно. У 28-летнего футболиста есть вариант трудоустройства в Испании.

По информации Todofichajes, в услугах вратаря заинтересован «Вильярреал». Переход может быть оформлен в летнее трансферное окно. Стоимость потенциальной сделки оценивается в 14 миллионов евро.

Ливакович выступает за «Динамо» с августа 2015 года. Его контракт с клубом рассчитан до середины следующего года. В составе сборной Хорватии Доминик стал бронзовым призером чемпионата мира – 2022.

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Евро-Футбол.Ру,
Вильярреал Динамо Загреб Доминик Ливакович трансферы футбола - лето 2023
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