Ливакович может перейти в испанский клуб

Хорватский голкипер Доминик Ливакович, который выступает на родине за загребское «Динамо», может сменить клубную прописку в летнее транферное окно. У 28-летнего футболиста есть вариант трудоустройства в Испании.

По информации Todofichajes, в услугах вратаря заинтересован «Вильярреал». Переход может быть оформлен в летнее трансферное окно. Стоимость потенциальной сделки оценивается в 14 миллионов евро.

Ливакович выступает за «Динамо» с августа 2015 года. Его контракт с клубом рассчитан до середины следующего года. В составе сборной Хорватии Доминик стал бронзовым призером чемпионата мира – 2022.