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Асенсио ответил на вопрос о своём будущем

07 Мая 2023 • 14:34 Комментировать

Полузащитник «Реала» Марко Асенсио в очередной раз ответил на вопрос о своём будущем. Как известно, действующий контракт 27-летнего футболиста с мадридским клубом истекает в конце сезона.

«Останусь ли я в «Реале»? Я не знаю…» - слова Асенсио приводит в социальных сетях инсайдер Фабрицио Романо со ссылкой на журналиста Хавьера Эрраеса.

В сезоне 2022/2023 Марко Асенсио провёл за «Реал» 45 матчей. В них полузащитник записал на свой счёт 11 голов и 8 голевых передач на партнёров.

Ближайший матч «Реал» проведёт во вторник, 9 мая, – против «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов на своём поле.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Марко Асенсио
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