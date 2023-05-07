Асенсио ответил на вопрос о своём будущем

Полузащитник «Реала» Марко Асенсио в очередной раз ответил на вопрос о своём будущем. Как известно, действующий контракт 27-летнего футболиста с мадридским клубом истекает в конце сезона.

«Останусь ли я в «Реале»? Я не знаю…» - слова Асенсио приводит в социальных сетях инсайдер Фабрицио Романо со ссылкой на журналиста Хавьера Эрраеса.

В сезоне 2022/2023 Марко Асенсио провёл за «Реал» 45 матчей. В них полузащитник записал на свой счёт 11 голов и 8 голевых передач на партнёров.

Ближайший матч «Реал» проведёт во вторник, 9 мая, – против «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов на своём поле.