Месси выбрал между «ПСЖ», «Барселоной» или «Аль-Хилялем»

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси по-прежнему раздумывает над тем, где продолжить карьеру. По сообщениям Diario Sport, в настоящий момент наиболее вероятным вариантом для 35-летнего южноамериканца является переезд в Саудовскую Аравию, где в его трансфере заинтересован «Аль-Хиляль».

Месси задумывается о будущем и желает под занавес карьеры получить крупный контракт. Лионель хочет более спокойной жизни, ему надоело постоянное давление, которое на него оказывается в Европе.

Источник отмечает, что с собой в Саудовскую Аравию аргентинец хочет прихватить экс-одноклубников по «Барселоне» Серхио Бускетса и Жорди Альбу.

Действующий контракт Месси с «ПСЖ» истекает грядущим летом.

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