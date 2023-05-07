Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Месси выбрал между «ПСЖ», «Барселоной» или «Аль-Хилялем»

07 Мая 2023 • 11:59 Комментировать

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси по-прежнему раздумывает над тем, где продолжить карьеру. По сообщениям Diario Sport, в настоящий момент наиболее вероятным вариантом для 35-летнего южноамериканца является переезд в Саудовскую Аравию, где в его трансфере заинтересован «Аль-Хиляль».

Месси задумывается о будущем и желает под занавес карьеры получить крупный контракт. Лионель хочет более спокойной жизни, ему надоело постоянное давление, которое на него оказывается в Европе.

Источник отмечает, что с собой в Саудовскую Аравию аргентинец хочет прихватить экс-одноклубников по «Барселоне» Серхио Бускетса и Жорди Альбу.

Действующий контракт Месси с «ПСЖ» истекает грядущим летом.

Месси получил выгодное предложение от суперклуба

«Барселона» или деньги: Месси выбирает из двух зарплат - разница в 40 раз

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ Серхио Бускетс Жорди Альба трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 07 Мая
11:48 · Испания. Ла Лига
Модрич высказался о будущем в «Реале»
11:21 · Испания. Ла Лига
Анчелотти установил рекорд в «Реале»
10:24 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» продаёт Кесси в клуб АПЛ
09:47 · Испания. Ла Лига
«Барселона» хочет урезать зарплату двум звёздным игрокам
08:52 · Испания. Ла Лига
«Реал» установил уникальный рекорд
08:45 · Испания. Ла Лига
Анчелотти прокомментировал триумф «Реала»
08:31 · Испания. Ла Лига
Перес недоволен календарём «Реала»
08:25 · Испания. Ла Лига
Куртуа отметил важность победы в Кубке Испании
08:17 · Испания. Ла Лига
Куртуа высказался в поддержку Анчелотти
08:08 · Испания. Ла Лига
Перес отреагировал на победу «Реала» в Кубке Испании
06 Мая
22:30 · Испания. Кубок
«Реал» - «Осасуна»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1 22
21:18 · Испания. Кубок
«Реал» объявил состав на матч с «Осасуной»
17:17 · Германия. Бундеслига
«Реал» запланировал переговоры по трансферу топ-игрока
15:24 · Испания. Ла Лига
Чигринский — о переходе в «Барселону»: «Гвардиола позвонил мне — и стало страшно»
15:23 · Испания. Ла Лига
Тчуамени, Вальверде и Кроос выйдут в основе «Реала» на матч с «Осасуной»
Все новости
Рекомендуем