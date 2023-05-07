Модрич высказался о будущем в «Реале»

Хорватский хавбек Лука Модрич дал комментарий относительно возможного подписания нового трудового договора с мадридским «Реалом».

«Я хочу продолжать выступать за «Реал». Этот клуб – вся моя жизнь», - передает слова хорватского футболиста инсайдер Фабрицио Романо в своих социальных сетях.

37-летний полузащитник выступает за «королевский» клуб с августа 2012 года. Его действующее соглашение с «Реалом» рассчитано до окончания нынешнего сезона.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Модрич сыграл 28 поединков, в которых записал на свой счет четыре гола и три результативные передачи.