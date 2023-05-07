Анчелотти установил рекорд в «Реале»

Итальянский специалист Карло Анчелотти выиграл вместе с мадридским «Реалом» шесть трофеев за 475 дней, рапортуют журналисты AS.

В субботу, 6 мая, «королевский» клуб стал триумфатором Кубка Испании, победив в финальном поединке «Осасуну» со счетом 2:1. Это 20-я победа «Реала» в турнире.

Напомним, что Анчелотти вернулся на пост главного тренера «королевского» клуба летом 2021 года. С того времени мадридская команда выиграла шесть турниров: Суперкубок Испании, Ла Лигу, Лигу чемпионов, Суперкубок Европы, клубный ЧМ и Кубок страны.

Анчелотти быстрее всех тренеров выиграл с «Реалом» такое количество трофеев.