«Барселона» хочет урезать зарплату двум звёздным игрокам

Руководство каталонской «Барселоны» обратилось с полузащинику Френки де Йонгу и вратарю Марку-Андре тер Штегену с просьбой пойти на снижение заработной платы. Об этом рапортуют журналисты Mundo Deportivo. Таким способом боссы каталонского гранда хотят нормализовать финансовое положение клуба.

«Барселона» очень близка к досрочному чемпионству в испанской Ла Лиге. После 33 туров подопечные Хави Эрнандеса набрали 82 балла и занимают первое место в таблице, опережая идущий вторым «Атлетико» на 13 очков.

В ближайшем матче «Барселона» сыграет на выезде против «Эспаньола».