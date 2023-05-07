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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» хочет урезать зарплату двум звёздным игрокам

07 Мая 2023 • 09:47 Комментировать

Руководство каталонской «Барселоны» обратилось с полузащинику Френки де Йонгу и вратарю Марку-Андре тер Штегену с просьбой пойти на снижение заработной платы. Об этом рапортуют журналисты Mundo Deportivo. Таким способом боссы каталонского гранда хотят нормализовать финансовое положение клуба.

«Барселона» очень близка к досрочному чемпионству в испанской Ла Лиге. После 33 туров подопечные Хави Эрнандеса набрали 82 балла и занимают первое место в таблице, опережая идущий вторым «Атлетико» на 13 очков.

В ближайшем матче «Барселона» сыграет на выезде против «Эспаньола».

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Марк-Андре Тер Штеген Френки де Йонг
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