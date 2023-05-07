«Реал» установил уникальный рекорд

Мадридский «Реал» стал триумфатором Кубка Испании, победив в финальном матче «Осасуну» со счетом 2:1. Как информирует MisterChip, «сливочные» стали первым испанским клубом, завоевавшим 100 трофеев.

Вчерашняя победа стала для «королевского» клуба 20-й в Кубке Испании и первой с 2014 года.

В следующем матче «Реал» померятся силами с английским «Манчестер Сити» в полуфинале Лиги чемпионов. Первый поединок состоится на стадионе «Сантьяго Бернабеу» во вторник, 9 мая.

После 33 туров чемпионата Испании мадридцы набрали 68 баллов и занимают третье место в турнирной таблице. «Реал» отстает от лидирующей «Барселоны» на 14 очков.