Анчелотти прокомментировал триумф «Реала»

В финале Кубка Испании мадридский «Реал» одержал победу над «Осасуной» со счетом 2:1. Своими впечатлениями от матча поделился главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти.

«Соперник очень хорошо действовал и создавал конкуренцию до самого конца. Но мы заслуженно одержали победу после всех усилий. Теперь наши мысли о вторнике. В финале решающую роль сыграли Винисиус и Родриго. Жуниор вывел соперника из равновесия, а Родриго забил два мяча. Они оба очень важны для нас», - передает слова итальянца AS.

Эта победа стала для «Реала» 20-й в Кубке Испании. В следующем матче мадридцы сыграют против «Манчестер Сити» в полуфинале Лиги чемпионов.