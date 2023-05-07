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Чемпионат Испании. Ла Лига

Перес недоволен календарём «Реала»

07 Мая 2023 • 08:31 Комментировать

Глава мадридского «Реала» Флорентино Перес выразил недовольство календарем команды в нынешнем сезоне.

«Все титулы требуют много усилий и жертв. Теперь команде нужно отдохнуть. Но нам не дают достаточно времени, это действительно так. Не знаю, кто формирует календарь, но его нужно пересмотреть», - передает слова Флорентино AS.

Напомним, что в финале Кубка Испании «Реал» отпраздновал победу над «Осасуной» со счетом 2:1. Дублем отметился бразильский нападающий Родриго.

Следующий матч «королевский» клуб проведет против «Манчестер Сити» в полуфинале Лиги чемпионов. Встреча состоится 9 мая в Мадриде.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Флорентино Перес
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