Перес недоволен календарём «Реала»

Глава мадридского «Реала» Флорентино Перес выразил недовольство календарем команды в нынешнем сезоне.

«Все титулы требуют много усилий и жертв. Теперь команде нужно отдохнуть. Но нам не дают достаточно времени, это действительно так. Не знаю, кто формирует календарь, но его нужно пересмотреть», - передает слова Флорентино AS.

Напомним, что в финале Кубка Испании «Реал» отпраздновал победу над «Осасуной» со счетом 2:1. Дублем отметился бразильский нападающий Родриго.

Следующий матч «королевский» клуб проведет против «Манчестер Сити» в полуфинале Лиги чемпионов. Встреча состоится 9 мая в Мадриде.