Куртуа отметил важность победы в Кубке Испании

Страж ворот мадридского «Реала» Тибо Куртуа высказался о триумфе команды в Кубке Испании. В финальном матче «сливочные» победили «Осасуну» со счетом 2:1.

«Тяжело выиграть все возможные трофеи за такое короткое время. Мы очень довольны, что взяли кубок Испании. Этот триумф очень важен, мы ценим этот трофей. Эта победа дает нам позитивный импульс перед Лигой чемпионов. Нам нужно хорошо восстановиться перед игрой с «Манчестер Сити», - приводит слова бельгийского голкипера газета Marca.

Первый матч между «Реалом» и «Манчестер Сити» состоится на стадионе «Сантьяго Бернабеу» во вторник, 9 мая.