Куртуа высказался в поддержку Анчелотти

Вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа высказался в поддержку главного тренера команды Карло Анчелотти на фоне не самого успешного выступления «сливычных» в Ла Лиге.

«В чемпионате Испании «Реал» не соответствовал требованиям, легко во всем винить тренера. Но нужно также смотреть и на футболистов, ведь мы выходили на поле и проводили не самые успешные матчи. Команда полностью поддерживает Анчелотти», - цитирует бельгийского голкипера газета Marca.

«Реал» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании. Мадридцы отстают от лидирующей «Барселоны» на 14 пунктов.