Перес отреагировал на победу «Реала» в Кубке Испании

Президент мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о победе над «Осасуной» в финале Кубка Испании. Столичный клуб выиграл со счетом 2:1. Дублем отметился бразильский нападающий Родриго.

«Мы победили в очень конкурентном турнире. Соперник показал хорошую игру в финале. Футболисты «Осасуны полностью отдались на поле, это очень ценно.

Родриго? Это очень молодой игрок, который еще долго будет радовать нас. Винисиус вообще лучший на своей позиции», - передает слова руководителя газета Marca.

Следующий матч «Реал» проведет против «Манчестер Сити» в полуфинале Лиги чемпионов. Игра состоится 9 мая в Мадриде.