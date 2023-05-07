Президент «Реала» рассказал о будущем Анчелотти

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес высказался насчет возможного расставания с главным тренером команды Карло Анчелотти.

«Не хочу больше отвечать на эти вопросы. У Анчелотти есть контракт, все счастливы», - передает слова итальянского специалиста газета Marca.

Срок действующего контракта итальянского тренера с «королевским» клубом рассчитан до середины следующего года. Ранее специалист заявил, что хочет полностью отработать соглашение с мадридцами.

Анчелотти занимает пост рулевого «сливочных» с 2021 года. Под его руководством команда выиграла Лигу чемпионов в прошлом году.

Анчелотти высказался о своём будущем в «Реале»