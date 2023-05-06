Поговаривают, что звёздный нападающий «ПСЖ» Неймар склонен к смене клубной прописки ближайшим летом. Журналисты Todofichaes рассказывают о том, что не стоит исключать вероятность неожиданного шага – перехода Неймара в «Реал».

По данным источника, видеть Неймара в команде хотят бразильские футболисты «Реала» - Винисиус Жуниор, Родриго и Эдер Милитао. Эти игроки имеют отличные отношения с Неймаром по сборной.

Отмечается, что на сегодняшний день прямого интереса клуба «Реал» к Неймару нет, однако «сливочные» могут и прислушаться к мнению нескольких футболистов. Флорентино Перес в своё время хотел заполучить Неймара, и теперь он может попробовать это реализовать. Правда, трансфер может оказаться слишком затратным, учитывая статус 31-летнего игрока и его действующий контракт в Париже.

Неймар принял решение по своему будущему

Владелец клуба АПЛ обсуждал трансфер Неймара – журналист