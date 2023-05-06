Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Неймара хотят видеть в «Реале» - раскрыты подробности слухи

06 Мая 2023 • 22:08 Комментировать

Поговаривают, что звёздный нападающий «ПСЖ» Неймар склонен к смене клубной прописки ближайшим летом. Журналисты Todofichaes рассказывают о том, что не стоит исключать вероятность неожиданного шага – перехода Неймара в «Реал».

По данным источника, видеть Неймара в команде хотят бразильские футболисты «Реала» - Винисиус Жуниор, Родриго и Эдер Милитао. Эти игроки имеют отличные отношения с Неймаром по сборной.

Отмечается, что на сегодняшний день прямого интереса клуба «Реал» к Неймару нет, однако «сливочные» могут и прислушаться к мнению нескольких футболистов. Флорентино Перес в своё время хотел заполучить Неймара, и теперь он может попробовать это реализовать. Правда, трансфер может оказаться слишком затратным, учитывая статус 31-летнего игрока и его действующий контракт в Париже.

Неймар принял решение по своему будущему

Владелец клуба АПЛ обсуждал трансфер Неймара – журналист

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Родриго ПСЖ Неймар Винисиус Жуниор Эдер Милитао трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 06 Мая
21:18 · Испания. Кубок
«Реал» объявил состав на матч с «Осасуной»
17:17 · Германия. Бундеслига
«Реал» запланировал переговоры по трансферу топ-игрока
15:24 · Испания. Ла Лига
Чигринский — о переходе в «Барселону»: «Гвардиола позвонил мне — и стало страшно»
15:23 · Испания. Ла Лига
Тчуамени, Вальверде и Кроос выйдут в основе «Реала» на матч с «Осасуной»
14:33 · Англия. Премьер-лига
Беллингем отказал «Манчестер Сити», несмотря на предложенную зарплату в размере 15 миллионов евро в год 1
13:40 · Испания. Ла Лига
Куртуа высказался об особом отношении судей к «Реалу» 2
13:04 · Испания. Ла Лига
«Барселона» хочет продлить контракт с Кристенсеном в следующем сезоне
12:51 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» обратился к «Барселоне» за Кесси, игрока будут готовы отпустить за 25 миллионов евро
12:46 · Испания. Ла Лига
Иньеста может сменить клуб летом
12:43 · Испания. Ла Лига
Маркос Алонсо не хочет покидать «Барселону»
12:35 · Англия. Премьер-лига
Рафинья интересен трём клубам из АПЛ
12:07 · Испания. Ла Лига
Модрич сохранит свою прежнюю зарплату
11:57 · Германия. Бундеслига
«Реал» обратился к «Айнтрахту» за Коло-Муани
11:06 · Испания. Ла Лига
Экс-игрок «Реала» Иско выбирает между двумя клубами
10:52 · Испания. Ла Лига
Рафинья думает уйти из «Барселоны» из-за конкуренции с Дембеле
Все новости
Рекомендуем