Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Куртуа высказался об особом отношении судей к «Реалу»

06 Мая 2023 • 13:40 Комментировать

Страж ворот «Реала» Тибо Куртуа дал комментарий на тему судейства. Бельгиец считает, что к мадридскому гранду рефери относятся по-особенному со знаком «минус».

«Вы видели это на стадионе «Аноэта». Мы – лёгкая мишень. Только один протест, и ты сразу получаешь карточку. Возможно, с другими командами такого не происходит», - сказал Куртуа, давая комментарий для Movistar+.

На текущий момент «Реал» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании. В субботу команда Карло Анчелотти проведёт финальный матч Кубка Испании против «Осасуны». Не пропустите трансляцию в текстовом формате.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Тибо Куртуа
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 06 Мая
13:40 · Испания. Ла Лига
Куртуа высказался об особом отношении судей к «Реалу»
13:04 · Испания. Ла Лига
«Барселона» хочет продлить контракт с Кристенсеном в следующем сезоне
12:51 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» обратился к «Барселоне» за Кесси, игрока будут готовы отпустить за 25 миллионов евро
12:46 · Испания. Ла Лига
Иньеста может сменить клуб летом
12:43 · Испания. Ла Лига
Маркос Алонсо не хочет покидать «Барселону»
12:35 · Англия. Премьер-лига
Рафинья интересен трём клубам из АПЛ
12:07 · Испания. Ла Лига
Модрич сохранит свою прежнюю зарплату
11:57 · Германия. Бундеслига
«Реал» обратился к «Айнтрахту» за Коло-Муани
11:06 · Испания. Ла Лига
Экс-игрок «Реала» Иско выбирает между двумя клубами
10:52 · Испания. Ла Лига
Рафинья думает уйти из «Барселоны» из-за конкуренции с Дембеле
09:55 · Испания. Ла Лига
«Барселона» составила список из пяти игроков, которых хочет продать
09:43 · Испания. Ла Лига
Анчелотти - основной вариант для сборной Бразилии
07:50 · Испания. Ла Лига
Коке приговорён к шести годам тюрьмы
07:18 · Германия. Бундеслига
«Реал» может усилиться защитником из Бундеслиги
07:02 · Испания. Ла Лига
Известно будущее Модрича в «Реале»
Все новости
Рекомендуем