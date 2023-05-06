Куртуа высказался об особом отношении судей к «Реалу»

Страж ворот «Реала» Тибо Куртуа дал комментарий на тему судейства. Бельгиец считает, что к мадридскому гранду рефери относятся по-особенному со знаком «минус».

«Вы видели это на стадионе «Аноэта». Мы – лёгкая мишень. Только один протест, и ты сразу получаешь карточку. Возможно, с другими командами такого не происходит», - сказал Куртуа, давая комментарий для Movistar+.

На текущий момент «Реал» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании. В субботу команда Карло Анчелотти проведёт финальный матч Кубка Испании против «Осасуны». Не пропустите трансляцию в текстовом формате.