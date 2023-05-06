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Чемпионат Испании. Ла Лига

Иньеста может сменить клуб летом

06 Мая 2023 • 12:46 Комментировать

Экс-футболист национальной сборной Испании и каталонской «Барселоны» Андрес Иньеста, который сейчас выступает в чемпионате Японии за «Виссел Кобе», собирается покинуть азиатский клуб в летнее трансферное окно. Об этом рапортует Nikkan Sports.

Срок действующего трудового соглашения между Иньестой и японским клубом рассчитан до января следующего года. У Андреса есть варианты продолжения карьеры в США и на Ближнем Востоке.

38-летний полузащитник выступает за «Виссел Кобе» с июля 2018 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Иньесты в 1,2 миллиона евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Андрес Иньеста Виссел Кобе трансферы футбола - лето 2023
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