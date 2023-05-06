Иньеста может сменить клуб летом

Экс-футболист национальной сборной Испании и каталонской «Барселоны» Андрес Иньеста, который сейчас выступает в чемпионате Японии за «Виссел Кобе», собирается покинуть азиатский клуб в летнее трансферное окно. Об этом рапортует Nikkan Sports.

Срок действующего трудового соглашения между Иньестой и японским клубом рассчитан до января следующего года. У Андреса есть варианты продолжения карьеры в США и на Ближнем Востоке.

38-летний полузащитник выступает за «Виссел Кобе» с июля 2018 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Иньесты в 1,2 миллиона евро.