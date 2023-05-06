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Чемпионат Испании. Ла Лига

Экс-игрок «Реала» Иско выбирает между двумя клубами

06 Мая 2023 • 11:06 Комментировать

Бывший полузащитник мадридского «Реала» Иско, который находится в статусе свободного агента после ухода из «Севильи», имеет два варианта продолжения карьеры. Об этом сообщается на страницах Todofichajes.

Заинтересованность в услугах 31-летнего хавбека проявляет испанский «Кадис». Еще один вариант у футболиста есть за океаном. Предложить сотрудничество Иско готов мексиканский «Крус Асуль».

В нынешнем сезоне чемпионата Испании полузащитник провел 12 поединков, в которых отметился двумя голевыми передачами и получил пять желтых карточек. Хавбек находится без клуба с 21 декабря.

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Евро-Футбол.Ру,
Кадис Крус Асуль Иско трансферы футбола - лето 2023
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