Экс-игрок «Реала» Иско выбирает между двумя клубами

Бывший полузащитник мадридского «Реала» Иско, который находится в статусе свободного агента после ухода из «Севильи», имеет два варианта продолжения карьеры. Об этом сообщается на страницах Todofichajes.

Заинтересованность в услугах 31-летнего хавбека проявляет испанский «Кадис». Еще один вариант у футболиста есть за океаном. Предложить сотрудничество Иско готов мексиканский «Крус Асуль».

В нынешнем сезоне чемпионата Испании полузащитник провел 12 поединков, в которых отметился двумя голевыми передачами и получил пять желтых карточек. Хавбек находится без клуба с 21 декабря.