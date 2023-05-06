Анчелотти - основной вариант для сборной Бразилии

Глава федерации футбола Бразилии Эдналдо Родригес высказался о возможном приглашении итальянского специалиста Карло Анчелотти на пост главного тренера национальной команды.

«До конца мая у сборной будет новый главный тренер. У Анчелотти нет конкретного предложения от нас, однако мы следим за ним и проверяем его желание работать с нами. Карло – основной вариант для нас. Я впервые говорю об этом, не вижу смысла больше скрывать», - передает слова Родригеса O Jogo.

Напомним, что у сборной Бразилии нет постоянного главного тренера после отставки Тите. В свою очередь Анчелотти имеет действующий контракт с «Реалом», рассчитанный до лета следующего года.